Немецкий биатлонист-чемпион поддержал отстранение россиян

Чемпион мира по биатлону Долль назвал отстранение россиян от турниров IBU справедливым

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль поддержал решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении россиян от международных соревнований. Его слова приводит Eurosport.de.

Чемпион мира назвал санкции в отношении россиян справедливыми. «Нельзя пускать Россию. Спорт — это политика, и он используется для пропаганды», — заявил он, подчеркнув, что ему жаль отдельных биатлонистов.

16 сентября стало известно, что IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое длится с начала марта. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления. Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону начнется 29 ноября в финском Контиолахти.

Долль является двукратный бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования и эстафете. На его счету также победа на чемпионате мира 2017 года в спринте.