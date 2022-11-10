Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:04, 10 ноября 2022Ценности

Сбросившая почти 30 килограммов певица раскрыла секреты похудения

Певица Меган Трейнор похудела почти на 30 килограммов благодаря изменению режима питания

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Американская певица Меган Трейнор сбросила почти 30 килограммов после родов и раскрыла секреты своего похудения. Об этом она высказалась в интервью для издания Entertainment Tonight Canada на его официальном YouTube-канале.

В опубликованном ролике 28-летняя знаменитость призналась, что после рождения ребенка ее вес составлял 90 килограммов. По словам певицы, растяжки и шрамы повлияли на ее самооценку, что привело к проблемам в отношениях с мужем. Трейнор утверждает, что именно семья побудила ее работать над внешним видом.

Материалы по теме:
Весившая 116 килограммов девушка сбросила половину веса и стала бодибилдершей
Весившая 116 килограммов девушка сбросила половину веса и стала бодибилдершей
8 ноября 2022
Диетолог подсказала способ быстро похудеть без отказа от сладостей
Диетолог подсказала способ быстро похудеть без отказа от сладостей
9 ноября 2022

«Я бросила себе вызов и начала тренироваться каждый день», — рассказывает знаменитость. Как заявляет звезда, действенным способом похудения стало изменение режима питания. «Я узнала, что мне действительно нравится здоровая пища, которую важно делить на небольшие порции», — поделилась Трейнор. Кроме того, поддержка мужа и сеансы психотерапии помогли звезде снова полюбить себя.

В октябре российская модель Анастасия Решетова удивила фанатов внешним видом после похудения. 26-летняя знаменитость разместила несколько фото, на которых она запечатлена в длинном платье-комбинации голубого цвета на тонких бретелях. Поклонники оценили преображение манекенщицы в комментариях под публикацией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра
Кремль сообщил о регулярных встречах Путина и Шойгу
Делегация депутатов Верховной Рады посетит США
Швеция не нашла ответственного за взрывы на «Северных потоках»
Россиян предупредили об активности мошенников в «Черную пятницу»
Третьяк оценил уровень международных турниров без россиян
Джиган расстроился из-за своего живота на видео жены
Россиянка обвинила бармена в изнасиловании в туалете заведения
В Европе на 100 процентов заполнили одно из крупнейших хранилищ газа
В Китае пожаловались на проблемы от «внутреннего хаоса» в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.