Сбросившая почти 30 килограммов певица раскрыла секреты похудения

Певица Меган Трейнор похудела почти на 30 килограммов благодаря изменению режима питания

Американская певица Меган Трейнор сбросила почти 30 килограммов после родов и раскрыла секреты своего похудения. Об этом она высказалась в интервью для издания Entertainment Tonight Canada на его официальном YouTube-канале.

В опубликованном ролике 28-летняя знаменитость призналась, что после рождения ребенка ее вес составлял 90 килограммов. По словам певицы, растяжки и шрамы повлияли на ее самооценку, что привело к проблемам в отношениях с мужем. Трейнор утверждает, что именно семья побудила ее работать над внешним видом.

«Я бросила себе вызов и начала тренироваться каждый день», — рассказывает знаменитость. Как заявляет звезда, действенным способом похудения стало изменение режима питания. «Я узнала, что мне действительно нравится здоровая пища, которую важно делить на небольшие порции», — поделилась Трейнор. Кроме того, поддержка мужа и сеансы психотерапии помогли звезде снова полюбить себя.

В октябре российская модель Анастасия Решетова удивила фанатов внешним видом после похудения. 26-летняя знаменитость разместила несколько фото, на которых она запечатлена в длинном платье-комбинации голубого цвета на тонких бретелях. Поклонники оценили преображение манекенщицы в комментариях под публикацией.