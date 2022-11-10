Сертификацию российского вертолета остановили из-за иностранных деталей

Росавиация остановила сертификацию вертолета Ка-62 из-за множества иностранных деталей

Расширенная сертификация вертолета Ка-62 прекратилась из-за проблем с импортозамещением. В настоящее время в конструкции машины слишком много иностранных деталей, поставки которых больше не ведутся. Об этом на Вертолетном форуме заявил глава ведомства Александр Нерадько, пишут «Ведомости».

По его словам, машина получила сертификат типа ограниченной годности еще в прошлом году, но работы «приостановлены в силу известных обстоятельств». «Рассчитываем, что они будут продолжены в ближайшее время», — отметил глава Росавиации.

Позднее директор по продажам гражданской вертолетной техники холдинга «Вертолеты России» Игорь Паньшин пояснил, что Ка-62 на 60 процентов зависит от импорта — лопасти, материал, двигатели, авионика. Теперь, когда сотрудничество с поставщиками разорвано, надо пересматривать все, и смысла в дальнейшей сертификации текущего варианта больше нет.

По словам Паньшина, стендовые испытания обновленного Ка-62 предполагается завершить в 2024 году, а дополнительные сертификационные испытания и совместные государственные испытания — в 2025 году.

Вертолет Ка-62 разработан на основе военного вертолета Ка-60. Первый полет он совершил еще в 2017 году. Предполагалось, что к 2025 году он сможет занять не менее 20 процентов доли рынка вертолетов промежуточного класса.

Ранее сообщалось, что производитель самолета ТВС-2МС, современной модификации «кукурузника» Ан-2, не смог добиться выделения средств на замену в конструкции американских двигателя и винта. По мнению экспертов, даже если деньги на копирование американских деталей и их испытания найдутся, на работу придется потратить в лучшем случае несколько лет.