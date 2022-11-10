Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

Дубль Кирилла Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Анахаймом» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» обыграла «Анахайм Дакс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1. Одержать победу «Миннесоте» помог дубль российского форварда Кирилла Капризова. Также голами отметились Мэтт Дамба и Джозеф Крамаросса. В составе «Анахайма» заброшенная шайба на счету Павола Регенда.

В предыдущем матче против «Лос-Анджелес Кингс» (0:1) Капризов ударил защитника соперников Дрю Даути клюшкой по лицу. Форварда удалили до конца встречи, позже ему был назначен штраф в пять тысяч долларов.

Капризов — олимпийский чемпион-2018 в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2020 году дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком по итогам сезона 2020/2021.