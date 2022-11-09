Капризов ударил канадского соперника клюшкой по лицу и был наказан

Капризова удалили до конца матча против «Лос-Анджелеса» за удар соперника клюшкой по лицу

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов ударил соперника клюшкой по лицу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и получил наказание. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошел на 35-й минуте встречи с «Лос-Анджелес Кингс». Защитник соперников Дрю Даути толкнул Капризова в спину во время борьбы у борта, после чего россиянин развернулся и ударил его черенком клюшки. Форварда удалили до конца матча, а «Миннесота» после этого эпизода на пять минут осталась в меньшинстве. Даути не получил серьезных повреждений и продолжил играть.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Лос-Анджелеса». Единственную шайбу в этой встрече забросил канадец Габриэль Виларди в конце третьего периода.

2 ноября дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу над «Монреаль Канадиэнс». Нападающего признали второй звездой матча. Всего в его активе в этом сезоне восемь голов и пять результативных передач в 12 играх.

Капризов — олимпийский чемпион-2018 в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2020 году дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком по итогам сезона 2020/2021.