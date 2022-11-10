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12:40, 10 ноября 2022Мир

В США увидели возможную ловушку для ВСУ в отводе войск России из Херсона

CNN: решение Шойгу и Суровикина отвести войска из Херсона может быть ловушкой для ВСУ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Решение главы Минобороны России Сергея Шойгу и командующего силами СВО Сергея Суровикина отвести войска из Херсона в действительности может быть ловушкой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую возможность в развитии ситуации увидел американский журналист Тим Листер в статье для CNN.

«Всегда есть шанс, что встреча [Шойгу и Суровикина] в Москве была задумана, чтобы заманить украинские силы в ловушку и что русские не собираются полностью покидать западный берег [Днепра]», — выразил мнение автор материала.

Он подчеркнул также, что высокопоставленные украинские чиновники, оценивая происходящее, настроены скептически.

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9 ноября Шойгу и Суровикин посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Генерал объяснил, что вероятная мощная ракетная атака ВСУ по Каховской плотине или увеличение Киевом спуска воды из водохранилищ способны создать поток, который приведет к обширным зонам затопления. В результате был отдан соответствующий приказ об отводе войск с правого на левый берег.

Президент США Джо Байден впоследствии выразил мнение, что Москва и Киев планируют перед зимой восстанавливать силы на фоне конфликта. По словам американского лидера, стороны будут «зализывать раны» и решать, готовы ли они к уступкам.

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Варвара Кошечкина
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