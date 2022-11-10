МИД России вызвал посла Латвии из-за сноса советских памятников

Посла Латвии вызвали в МИД России из-за сноса советских памятников в республике

Посол Латвии Марис Риекстиньш был вызван в МИД России, ему выразили протест из-за сноса советских памятников в республике. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма», — прокомментировали в МИД демонтаж советских монументов в Латвии.

В ведомстве также обратили внимание на публичные антироссийские высказывания посла, в частности о том, что Рига сносит памятники советским воинам-освободителям, поскольку «специальная военная операция России на Украине является продолжением войны с фашизмом в середине прошлого века». В МИД подобные заявления сочли неприемлемыми.

«Подчёркнуто, что вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложится на латвийскую сторону. Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги», — говорится в сообщении ведомства.

3 ноября стало известно, что в латвийской Лудзе власти снесли памятную стелу войскам II Прибалтийского фронта, которые освободили этот район от нацистов в июле 1944 года, без ведома местных жителей.