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13:54, 9 ноября 2022Бывший СССР

Мэр латвийского города назвал варварством снос последнего советского памятника

Мэр латвийского города Резекне Барташевич назвал снос советского памятника варварством

Фото: сервис Google Street View

Мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич назвал варварством снос советского памятника в городе, передает РИА Новости. Речь идет о монументе советским солдатам-освободителям Резекне — последнем крупном памятнике Советской армии в стране, более известном среди местных жителей как «Алеша».

«Скажу откровенно: до последнего момента надеялся, что можно избежать варварских действий, что никому в Латвии не выгодно обострять ситуацию и что здравый смысл подскажет властям правильное решение, что значительная часть общества со своей болью будет услышана», — заявил Барташевич.

Он обеспокоился и «растущей трещиной между разными частями латвийского общества». «Раздел проходит не только по национальному признаку, пугают и исторические аналогии, которые мы удивительно быстро узнаем в современных событиях», — выразил свою тревогу градоначальник, указав, что не в силах остановить надругательство над памятниками.

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Василий Мека
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