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09:37, 10 ноября 2022Интернет и СМИ

Маск задумался о введении новой функции в Twitter

Илон Маск сообщил, что в Twitter может появиться функция перевода денег

Фото: Adrees Latif / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск, ставший новым владельцем Twitter, задумался о том, чтобы ввести новую функцию в социальной сети. Своей идеей предприниматель поделился в ходе беседы в голосовом чате с рекламодателями, сообщает CNBC.

Маск сообщил, что в Twitter может появиться функция перевода денег. По словам владельца соцсети, эта возможность будет доступна пользователям, которые заплатили восемь долларов (примерно 500 рублей) за верификацию аккаунта.

«Мы можем сказать [пользователям Twitter]: "Хорошо, у вас есть некий баланс на счету, хотите ли вы отправить деньги кому-то в Twitter?" Может быть, мы предварительно положим средства им на счет и скажем: "Вот, мы даем вам десять баксов, вы можете отправить их куда хотите в пределах Twitter"», — высказался он.

Предприниматель добавил, что юзеры смогут в любой момент вывести деньги из соцсети, если их аккаунт привязан к банковскому счету.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter. На следующий день предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство. Через некоторое время стало известно о планах миллиардера сделать верификацию пользователей в соцсети платной. Эту функцию планируют добавить в подписку Twitter Blue, благодаря которой пользователи соцсети получат дополнительные возможности.

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Евгения Наумова
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