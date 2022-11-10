Кейт Мосс полностью оголила грудь на публике и смутила фанатов

Британская актриса Кейт Мосс случайно оголила грудь на публике и смутила фанатов

Британская актриса и супермодель Кейт Мосс оконфузилась на публике после похода в ночной клуб и смутила фанатов своим внешним видом. Соответствующими кадрами поделилось издание Daily Mail.

На размещенных снимках 48-летняя манекенщица предстала в прозрачном вечернем платье с вырезом до пупка и черных лаковых туфлях на высоком каблуке. При этом на одном из фото видно, что во время ходьбы грудь знаменитости случайно полностью оголилась, однако Мосс приняла невозмутимый вид и продолжила идти по улице. Звезда дополнила образ золотым ожерельем и классическим черным пальто.

Поклонники удивились откровенному внешнему виду телезвезды и высказались по этому поводу в комментариях. «Похоже, чем люди становятся старше, тем безумнее», «Сомневаюсь, что она переживает по поводу этого конфуза», «Видимо, она немного не в себе», — написали поклонники.

Ранее Мосс вышла в свет без бюстгальтера в прозрачном платье и привлекла внимание фотографов. На размещенных кадрах видно, что прозрачная ткань вещи демонстрирует оголенную грудь супермодели.