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01:00, 20 октября 2022Ценности

Бритни Спирс вновь обнажилась на камеру и разозлила фанатов

Певица Бритни Спирс вновь снялась голой на кровати и возмутила фанатов
Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс вновь обнажилась на камеру и разозлила фанатов. На соответствующий снимок обратило внимание издание Daily Mail.

40-летняя знаменитость опубликовала фото на своей странице в Twitter — на кадре она лежит голой на кровати, прикрывая одной рукой грудь. При этом поп-исполнительница замаскировала интимные части тела двумя квадратами.

Читатели издания не оценили новую фотосессию звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «По какой-то причине она чувствует необходимость привлечь к себе внимание таким образом, но это, правда, ее дело», «Очень тревожно за нее», «Она может публиковать и снимать, что угодно, но пусть потом не жалуется, что ее дети не хотят с ней общаться», «Почему ее муж не остановит это?» — возмущались они.

Ранее в октябре певица Спирс снялась полностью обнаженной на пляже. На размещенном снимке звезда позировала в плетенной шляпе с широкими полями на фоне моря, прикрывая руками грудь и широко расставив ноги. При этом знаменитость решила спрятать интимные части тела с помощью эмодзи в виде сердца.

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Мария Винар
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