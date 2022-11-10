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14:09, 10 ноября 2022Экономика

Москвичи назвали размер желаемой зарплаты

«Работа.ру»: москвичи хотели бы получать 127 тысяч рублей в месяц

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Москвичи хотели бы получать в среднем 127 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании «Работы.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Самые высокие зарплатные ожидания в столице демонстрируют работники сферы маркетинга, рекламы и PR — в среднем 217 тысяч рублей в месяц. На втором месте названы соискатели в отрасли IT и телекома — 208 тысяч рублей. Специалисты из сферы дизайна и творчества хотели бы получать зарплату в размере 191 тысячи рублей.

Самые высокие зарплатные ожидания у специалистов в возрасте от 45 до 55 лет — около 178 тысяч рублей, самые низкие у сотрудников от 18 до 25 лет — порядка 128 тысяч.

Ранее «Работа.ру» назвала вакансию для студентов с зарплатой 300 тысяч рублей. Ей стала должность гувернера со знанием английского языка в Москве. В целом самой высокооплачиваемой вакансией ноября в России стала позиция разработчика С++, которому готовы предложить до 370 тысяч рублей в месяц.

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Платон Щукин
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