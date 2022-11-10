Турнир по биатлону в Норвегии отменили из-за нехватки снега

Первый этап Кубка IBU в норвежском Шушене отменили из-за нехватки снега

Первый этап Кубка IBU отменили из-за нехватки снега. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Турнир должен был пройти в норвежском Шушене с 24 по 27 ноября. Отмечается, что решение было принято после обсуждения с Норвежской федерацией биатлона. В связи с этим были внесены изменения в программу соревнований второго этапа Кубка IBU, который состоится в шведском Идрефьялле.

11 октября в Швеции отменили этап Кубка мира по фристайлу из-за роста цен на энергоносители и инфляции. «Беспокойство из-за происходящего заставило компании пересмотреть направления инвестиций. И это повлияло на проведение соревнований», — рассказал представитель Шведской ассоциации лыжного спорта Стефан Карлссон.

16 сентября стало известно, что IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое длится с начала марта. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.