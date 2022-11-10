Бывший чемпион UFC включил Нурмагомедова в топ-5 лучших бойцов за все время

Бывший чемпион UFC Кормье поставил Нурмагомедова на второе место в рейтинге лучших бойцов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье составил рейтинг лучших бойцов за все время. Его слова доступны на YouTube-канале ESPN MMA.

Возглавил топ-5 американский боксер Флойд Мэйуэзер. На второе место в рейтинге Кормье поставил российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Замкнул тройку американский боксер Мухаммед Али. «Мухаммед Али не был непобежденным, я не могу поставить его выше», — объяснил Кормье.

На четвертое место он поставил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Джорджа Сент-Пьера. Замкнула топ-5 рейтинга двойная чемпионка UFC Аманда Нунес из Бразилии.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам смешанных единоборств.