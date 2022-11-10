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07:03, 10 ноября 2022Забота о себе

Пожаловавшемуся на фиаско в постели парню дали советы в сети

В сети поддержали парня после его рассказа о фиаско на свидании из-за долгого воздержания

Фото: Jack Finnigan / Unsplash

Пользователь форума Reddit под ником HoopsFromADominican пожаловался на неудачу в постели из-за долгого отсутствия секса. После своего рассказа о фиаско на свидании в сети он получил поддержку от тех, кто тоже оказывался в подобной ситуации.

Парень написал, что потенция подвела его на свидании, которое состоялось после долгого воздержания. «Все произошло из-за мыслей в голове и волнения. Подскажите, что делать, чтобы такого больше не повторилось?» — спросил он у форумчан.

В обсуждении темы мужчины его поддержали: дали советы и рассказали и своих курьезах. Один из комментаторов признался, что у него случались подобные конфузы. «Я тоже испытываю беспокойство после долгого отсутствия интима, — отметил он. — К счастью, девушка, с которой я не смог, отреагировала нормально. Мы отправились гулять, а на следующий день попробовали еще раз. И все прошло фантастически. Вам просто нужно почувствовать себя более раскованно рядом с партнершей».

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Молодой человек, скрывший имя под ником idm, рекомендовал не возлагать большие надежды на секс. «Создайте вокруг нового для вас человека комфортную атмосферу, — посоветовал он. — Обнимайтесь, смотрите сериалы. Когда людям комфортно и спокойно в обществе друг друга, секс случается сам собой».

У меня тоже получается не с первого раза, и я сразу предупреждаю об этом девушку. Я объясняю, что для меня важна духовная близость. Не все, но многие входят в мое положение

lionelhutsпользователь Reddit

Еще один мужчина рассказал, что не раз попадал в подобную ситуацию и с несколькими женщинами. Некоторые от него отвернулись, а одна поддержала. «Со мной это случилось, когда у меня закончились 15-летния отношения. Одна из моих девушек не стала осуждать, а просто обняла и успокоила. Это было чертовски приятно», — откровенно написал он.

Автор топика поблагодарил всех за советы и откровенность. «Такая поддержка вселяет в меня надежду», — написал он.

Ранее мужчины перечислили в сети неожиданные открытия о женщинах. Мужчин с Reddit удивила интенсивность выпадения волос у женщин и другие их особенности.

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Алиса Дмитриева
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