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09:34, 1 ноября 2022Забота о себе

Мужчины перечислили в сети неожиданные открытия о женщинах

Мужчин с Reddit удивила интенсивность выпадения волос у женщин и другие их особенности

Фото: Unsplash

Мужчины с форума Reddit признались, что в женщинах их больше всего удивили чувствительность клитора и интенсивность выпадения волос. Свои неожиданные открытия о женщинах они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из пользователей форума.

Многие ответы были посвящены тому, как много выпавших волос можно найти в доме, где живет женщина.

Трудно поверить в количество выпадающих у них волос. В душе, на полу, в пылесосе, в стиральной машинке

FelizMendelssohnпользователь Reddit

Немало пользователей форума признались, что секс с женщиной выглядит не так, как им представлялось до первого сексуального опыта. Так, мужчин удивили чувствительность клитора и тот факт, что не каждой женщине нравится глубокое проникновение во время полового акта.

Удивительно, насколько чувствителен клитор. Когда смотришь порно, кажется, что клитор — это диджейская установка, которую надо скрести, а в реальности большинству женщин нужно гораздо меньше. Моя первая партнерша научила меня секрету: прилагать столько же усилия, сколько нужно, чтобы потереть указательный палец и большой и при этом почувствовать рисунок на коже

Porongas1993пользователь Reddit

Несколько ответов были посвящены тому, что женщины любят горячую, даже обжигающую воду.

Как они выносят горячую воду! Жена всегда принимает обжигающий душ. Моет посуду обжигающей водой. Купается в обжигающей ванне. Мы не занимаемся любовью в душе, я не хочу расплавиться

forget_i_was_hereпользователь Reddit
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Александра Лисица
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