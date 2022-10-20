Пользовательницы сети рассказали о самых пугающих подкатах

Пользовательницы Reddit рассказали о взломе машины и других пугающих подкатах

Пользовательницы сети назвали предложение раздеться и взлом машины среди примеров самого пугающего флирта. Обсуждение началось после того, как в посте на форуме Reddit попросили рассказать о самых отталкивающих «подкатах».

По словам одной из женщин, желающий продолжения отношений мужчина продемонстрировал ей коллаж из популярного приложения.

Парень показал мне в мобильном приложении, как могли бы выглядеть наши будущие дети Totallymommy пользовательница Reddit

Еще одна девушка регулярно находила свою машину взломанной.

Я знала парня, который взламывал мою машину и оставлял подарки. Очень страшно Deathangel1976 пользовательница Reddit

К некоторым пользовательницам сети неожиданно приставали на пляже.

Я была одна на пляже, уснула на большом пляжном полотенце после дня серфинга. Проснулась и увидела, что рядом на моем полотенце лежит и улыбается парень. Спросил, выспалась ли я slavicgypsygirl пользовательница Reddit

А другим сразу предлагали раздеться.

Однажды на вечеринке к моей подруге пристал какой-то пьяный чувак. Стал говорить, что из-за обуви ее ноги похожи на лошадиные копыта, а ее штаны слишком высокие. Предложил снять это все с нее. Она отказала Suspicious_Lynx3066 пользовательница Reddit

Ранее один из подписчиков форума Reddit попросил подсказать необычные способы научиться не засыпать снова после звонка будильника. Пользователи сети посоветовали ему класть будильник подальше и завести себе кота, чтобы вставать раньше.