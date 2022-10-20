Пользовательницы сети рассказали о самых пугающих подкатах
Пользовательницы сети назвали предложение раздеться и взлом машины среди примеров самого пугающего флирта. Обсуждение началось после того, как в посте на форуме Reddit попросили рассказать о самых отталкивающих «подкатах».
По словам одной из женщин, желающий продолжения отношений мужчина продемонстрировал ей коллаж из популярного приложения.
Парень показал мне в мобильном приложении, как могли бы выглядеть наши будущие дети
Еще одна девушка регулярно находила свою машину взломанной.
Я знала парня, который взламывал мою машину и оставлял подарки. Очень страшно
К некоторым пользовательницам сети неожиданно приставали на пляже.
Я была одна на пляже, уснула на большом пляжном полотенце после дня серфинга. Проснулась и увидела, что рядом на моем полотенце лежит и улыбается парень. Спросил, выспалась ли я
А другим сразу предлагали раздеться.
Однажды на вечеринке к моей подруге пристал какой-то пьяный чувак. Стал говорить, что из-за обуви ее ноги похожи на лошадиные копыта, а ее штаны слишком высокие. Предложил снять это все с нее. Она отказала
Ранее один из подписчиков форума Reddit попросил подсказать необычные способы научиться не засыпать снова после звонка будильника. Пользователи сети посоветовали ему класть будильник подальше и завести себе кота, чтобы вставать раньше.