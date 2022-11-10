Российский грепплер-чемпион покончил с собой

Чемпион мира по грепплингу Олег Сороканюк покончил с собой в Чите

Чемпион мира по грепплингу, президент Федерации панкратиона и смешанных единоборств (ММА) Забайкалья Олег Сороканюк покончил с собой. Об этом сообщает «Чита.Ру».

По информации источника, тело чемпиона обнаружили в спортивном зале в Чите. Отец спортсмена заявил, что сына могли довести до самоубийства. По его словам, Олег был фигурантом расследования, проводившегося в детском лагере «Жемчужина» в связи с побоями.

В октябре прошлого года тренера Андрея Емцова, работавшего в «Жемчужине», обвинили в нанесении побоев детям. По информации ZabNews, ссылающегося на СКР по Забайкальскому краю, на эту должность Емцова нанял Сороканюк.

Сороканюк был трехкратным чемпионом России и чемпионом Европы по универсальному карате. Он был победителем мирового первенства по грепплингу по версиям WUKF и МС.

В январе двукратный чемпион Азии по грепплингу Эркул уулу Манас был найден мертвым в киргизском городе Ош. 29-летний спортсмен покончил с собой в доме родственницы. Уточнялось, что борец находился в розыске с 2019 года.