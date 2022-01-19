Борец-чемпион покончил с собой в 29 лет

Двукратный чемпион Азии по грепплингу Эркул уулу Манас найден мертвым в киргизском городе Ош. Об этом сообщает Tengrinews.kz

По информации источника, 29-летний спортсмен покончил с собой дома у родственницы. Женщина попыталась оказать ему первую помощь, но не смогла его спасти. Правоохранительные органы начали расследование случившегося. Издание 24.kg уточняет, что борец находился в розыске с 2019 года.

Манас — чемпион Киргизии по грэпплингу и двукратный чемпион азиатского United World Wrestling. На его счету также серебро чемпионата ADCC Submission Wrestling World Championship Азии и Океании.

В апреле прошлого года покончил с собой четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель. Спортсмену было 40 лет, он умер в больнице.