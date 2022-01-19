Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Сельта
Сегодня
21:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|21-й тур
Лестер Сити
Сегодня
22:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Брентфорд
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Валенсия
Сегодня
23:30 (Мск)
Севилья
Испания - Примера|21-й тур
Спорт

Борец-чемпион покончил с собой в 29 лет

Двукратный чемпион Азии по грэпплингу Эркул уулу Манас покончил с собой в Киргизии
Эркул уулу Манас

Эркул уулу Манас. Фото: страница WEF Global в Facebook

Двукратный чемпион Азии по грепплингу Эркул уулу Манас найден мертвым в киргизском городе Ош. Об этом сообщает Tengrinews.kz

По информации источника, 29-летний спортсмен покончил с собой дома у родственницы. Женщина попыталась оказать ему первую помощь, но не смогла его спасти. Правоохранительные органы начали расследование случившегося. Издание 24.kg уточняет, что борец находился в розыске с 2019 года.

Манас — чемпион Киргизии по грэпплингу и двукратный чемпион азиатского United World Wrestling. На его счету также серебро чемпионата ADCC Submission Wrestling World Championship Азии и Океании.

В апреле прошлого года покончил с собой четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель. Спортсмену было 40 лет, он умер в больнице.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анастасия Борисова
Комментарии отключены
Последние новости
Курс рубля взлетел
Главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» обвинили по двум статьям УК
В Польше побоялись приманки «Газпрома»
США увеличат военную помощь Украине и усилят сотрудничество из-за России
Транзит газа через Украину рекордно рухнул
Пассажиры разобрали машину каршеринга на части ради продажи
Боровшегося с коррупцией в Минобороны россиянина осудили на пять лет
Обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней принц Эндрю исчез из соцсетей
В Швейцарии возбудили уголовное дело о копировании данных россиянина Клюшина
Продюсер рассказал о сотнях миллионов рублей «под подушкой» Градского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter