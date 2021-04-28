Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом покончил с собой

Бывший вратарь сборной России по хоккею с мячом Роман Гейзель покончил с собой. Об этом сообщает «Советский спорт».

Спортсмену было 40 лет, инцидент произошел в Кемерове. Практически всю профессиональную карьеру Гейзель провел в местном Кузбассе, за который спортсмен выступал с 1998 по 2012 годы. После этого на протяжении одного сезона голкипер играл в составе новосибирского «Сибсельмаша».

В составе сборной России Гейзель четыре раза побеждал на чемпионатах мира. Кроме того, он дважды признавался лучшим голкипером сезона (2005 и 2011 годы) среди россиян.

В феврале уругвайский нападающий «Годой-Крус» Сантьяго Гарсия был найден мертвым в своей квартире. Футболисту было 30 лет.