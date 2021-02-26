Экс-тренер сборной США по гимнастике покончил с собой после обвинений в насилии

Бывший тренер сборной США по спортивной гимнастике Джон Геддерт покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает ТАСС.

Тело специалиста было обнаружено в четверг, 25 февраля. За несколько часов до этого 63-летнему американцу были предъявлены обвинения в ряде преступлений. Тренера подозревали в насилии в отношении нескольких десятков спортсменок. Как минимум в одном случае речь шла о насильственных действиях сексуального характера.

По данным прокуратуры штата Мичиган, Геддерт использовал чрезмерно жесткие методы в тренировочном процессе. Он запугивал своих подопечных и игнорировал их травмы.

Среди подопечных Геддерта олимпийская чемпионка Джордин Вибер. Специалист возглавлял сборную США на Играх-2012 в Лондоне.