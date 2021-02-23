Двукратный чемпион мира умер от коронавируса

Двукратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) Фаусто Грезини умер от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды Gresini Racing.

О смерти Грезини стало известно во вторник, 23 февраля. Итальянец боролся с болезнью около двух месяцев. Ему было 60 лет.

Итальянец выступал с 1983-го по 1994 год. Он становился чемпионом мира в 1985 и 1987 годах, выступая за команду Garelli. В 1997 году бывший гонщик основал команду Gresini Racing, руководителем которой оставался до февраля 2021-го.

В январе сообщалось о смерти от коронавируса ветерана Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пола Вареланса. 51-летний бывший спортсмен около месяца провел в искусственной коме.