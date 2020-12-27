Рестлер умер в 41 год

Американский профессиональный рестлер Джон Хабер скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте All Elite Wrestling.

Многие фанаты решили, что Хабер умер от заболевания коронавирусом. Однако его супруга Аманда сделала запись в Instagram, где подчеркнула, что причиной смерти стали проблемы с легкими, не связанные с COVID-19.

Хабер выступал под псевдонимами Люк Харпер и Броди Ли. Большую часть карьеры американец провел в главном рестлинг-промоушене страны и мира WWE. В марте 2020-го Хабер подписал контракт с All Elite Wrestling.

10 августа стало известно о смерти рестлера Джеймса Харриса. 70-летний американец скончался после того, как заболел коронавирусом. Как и Хабер, он был известен по участию в шоу WWE.