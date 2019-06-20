Рестлер написал твит о смерти и умер

Британский рестлер Адриан Маккаллам, выступавший под псевдонимом Львиное Сердце, скончался в возрасте 36 лет. Об этом сообщает The Sun.

Причины смерти спортсмена пока не установлены. За день до этого Маккаллам оставил в Twitter-аккаунте сообщение: «Однажды ты в последний раз примешь пищу, в последний раз вдохнешь запах цветов, в последний раз обнимешь друга. Ты можешь не знать, что делаешь это в последний раз, поэтому нужно со страстью делать все, что любишь». Фраза является цитатой из сериала Netflix «Жизнь после смерти».

Маккалам — чемпион английского турнира по рестлингу ICW (Insane Championship Wrestling) в тяжелом весе.

В мае 2019-го мексиканский рестлер Сезар Гонсалес скончался во время представления. Причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.

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