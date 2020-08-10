Рестлер-«людоед» заразился коронавирусом и умер

Звезда рестлинга Джеймс Харрис, известный как Камала, умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на соавтора биографии рестлера Кенни Косанова.

Харрису было 70 лет. В последние годы он тяжело болел. Несколько лет назад бывший спортсмен перенес операцию по ампутации обеих ног из-за сахарного диабета.

При этом в официальном заявлении World Wrestling Entertainment (WWE), где Харрис выступал в 2001-м и с 2004-го по 2006 год, причина смерти не называется. О том, что ею стала коронавирусная инфекция, первым сообщил Косанова.

Харрис начал карьеру рестлера в 1978 году. Американец выходил на ринг в образе людоеда — грозного угандийца Камалы с соответствующей раскраской и в набедренной повязке. Он был также известен высоким ростом и большим весом — 201 сантиметр и 172 килограмма.