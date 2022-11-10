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16:27, 10 ноября 2022Бывший СССР

Европарламент упростил перемещение между Европой, Украиной и Молдавией

Председатель ЕП Метсола заявила об упрощении перемещения между ЕС, Молдавией и Украиной

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что орган утвердил предложение Еврокомиссии об упрощенном трансграничном перемещении между Евросоюзом, Украиной и Молдавией. Об этом пишет ТАСС.

Такое решение прозвучало спустя несколько месяцев после того, как Украине и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление в ЕС. Для начала переговоров им нужно выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

26 октября министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев намерен присоединиться к ЕС за два года. До этого страна планирует полностью интегрироваться в его внутренний рынок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что включение Украины и Молдавии в состав Евросоюза обернется его развалом.

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Виктория Кондратьева
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