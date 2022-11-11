Легенда МЮ отказался считать Черчесова лучшим тренером России

Андрей Канчельскис отказался считать Станислава Черчесова лучшим российским тренером

Бывший футболист сборной России и легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порассуждал о том, кого можно считать лучшим тренером страны. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

Экс-спортсмен отказался отдавать первое место наставнику венгерского «Ференцвароша» Станиславу Черчесову. «За рубежом Черчесов лучший, без вопросов. В России он не был лучшим», — заявил Канчельскис.

По мнению специалиста, на пальму первенства может претендовать наставник «Зенита» Сергей Семак. При этом Канчельскис призвал делать окончательные выводы в конце сезона.

30 октября главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин оценил работу Станислава Черчесова в «Ференцвароше». Специалист назвал выход венгерской команды под руководством россиянина в плей-офф Лиги Европы великолепным успехом.