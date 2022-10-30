Карпин оценил работу Черчесова в «Ференцвароше»

Карпин назвал выход «Ференцвароша» Черчесова в плей-офф Лиги Европы великолепным успехом

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин оценил работу Станислава Черчесова в «Ференцвароше». Его слова передает «Матч ТВ».

Карпин назвал выход венгерской команды под руководством россиянина в плей-офф Лиги Европы великолепным успехом. Он также отметил качество отечественной тренерской школы и предложил плюнуть в тех, кто говорит, что ее нет.

Ранее бывший футболист сборной России Сергей Юран сравнил Карпина и Черчесова. Он отдал предпочтение специалисту, работающему в Венгрии. «Тренера судят по результатам, в этом плане Черчесов сильнее Карпина. Это нужно признать», — заявил Юран.

«Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу группы Н Лиги Европы. На счету команды Черчесова десять очков. Клуб досрочно обеспечил себе место в плей-офф турнира.