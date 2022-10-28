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00:28, 28 октября 2022Спорт

«Ференцварош» Черчесова вышел в плей-офф Лиги Европы

«Ференцварош» вничью сыграл с «Монако» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Фото: Bernadett Szabo / Action Images / Reuters

«Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счетом 1:1. За «Монако» отличился Виссам Бен Йеддер, у «Ференцвароша» забил Кристоффер Закариассен. В составе Монако весь матч на поле провел российский полузащитник Александр Головин.

«Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу группы Н. На счету команды Станислава Черчесова десять очков. Клуб обеспечил себе место в плей-офф турнира. «Монако» с семью очками занимает второе место. Вслед за ними расположились турецкий «Трабзонспор» и сербская «Црвена Звезда», в активе которых по шесть очков.

Ранее «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0 обыграл «Шериф» в матче группы E Лиги Европы. Одержать победу команде помогли Диогу Далот, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду. Для 37-летнего португальца этот гол стал третьим в сезоне.

Дарья Коршунова
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