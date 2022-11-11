Байден указал на необходимость отказа от ископаемого топлива из-за спецоперации

Байден: спецоперация России подчеркивает необходимость отказа от ископаемого топлива

Президент США Джо Байден указал на необходимость снизить потребление ископаемого топлива в мире на фоне специальной военной операции России на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер заявил, что действия России провоцируют волатильность на энергетических рынках и росту инфляции во всем мире. По его словам, спецоперация подтверждает необходимость скорейшего отказа мира от ископаемых видов топлива. «Суть подлинной энергетической безопасности состоит в том, чтобы каждая — подчеркиваю, каждая страна выигрывала от использования чистого и диверсифицированного энергетического будущего», — сказал Байден.

Ранее глава США выразил мнение, что Россия не должна достичь успеха в спецоперации на Украине. Он также отметил, что Вашингтон выделил много финансовой помощи Киеву.

В октябре Байден подчеркнул необходимость наращивать добычу нефти в Соединенных Штатах. Политик также спрогнозировал выход страны на рекордные показатели в этой сфере в следующем году.