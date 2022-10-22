Байден порассуждал об успехе спецоперации России на Украине

Байден заявил, что Россия не должна достичь успеха в спецоперации на Украине

Президент США Джо Байден считает, что Россия не должна достичь успеха в спецоперации на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC News.

Он признал, что Вашингтон потратил много денег на помощь Киеву. «Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе», — отметил американский лидер.

20 октября американские конгрессмены решили до января 2023 года принять закон о выделении Украине военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Предполагается, что закон примут в ускоренном порядке из-за опасений, что новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре выборов займет «более скептическую позицию» по выделению помощи Киеву.

Ранее издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс предположил, что без помощи США и НАТО Украина не смогла бы продержаться дольше месяца.