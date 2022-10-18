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06:24, 18 октября 2022Мир

Названы сроки поражения Украины без помощи США и НАТО

Издатель NI Саймc допустил поражение Украины меньше чем через месяц без помощи США и НАТО

Фото: Unsplash

Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс предположил, сколько времени Украина сможет сохранять свои позиции в конфликте с Россией без военной помощи США и НАТО. Об этом он высказался в своем материале.

Саймс назвал сроки поражения Украины без помощи США и НАТО и допустил, что это произойдет меньше чем через месяц. «Правительство [президента Украины] Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяц», — отметил он.

Журналист усомнился в необходимости решения администрации американского президента Джо Байдена предоставить Киеву право вето на соглашения Москвы и Вашингтона, затрагивающие интересы Украины.

«Было бы серьезной ошибкой считать, что НАТО должна поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не пытаясь найти дипломатическое решение конфликта, который легко может выйти из-под контроля», — подчеркнул Саймс.

15 октября Байден выделил новый пакет военной помощи Украине. Он уполномочил Госдеп отправить Киеву поддержку на сумму до 725 миллионов долларов.

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Марина Совина
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