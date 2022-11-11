Названы способы быстро продать жилье

Для быстрой продажи недвижимости необходимо выставить цену на 5-10 процентов ниже рыночной

Для того, чтобы быстро продать жилье, россиянам посоветовали установить цену на 5-10 процентов ниже рыночной — это поможет получить больше запросов от потенциальных покупателей. Способы, позволяющие за короткие сроки избавиться от недвижимости, «Ленте.ру» назвали эксперты компании «Метриум».

Специалисты добавили, что цена объекта должна быть адекватной. Для того, чтобы ее установить, они предложили изучить объявления на недвижимость со схожими характеристиками (район, год постройки дома, транспортная доступность, этаж, количество комнат) на специализированных сайтах, а затем немного уменьшить сумму. При этом эксперты порекомендовали не слишком занижать стоимость лота, так как это может вызвать обратный эффект и отпугнуть клиентов.

Вторым фактором, позволяющим быстрее продать жилье, эксперты назвали заблаговременную подготовку необходимых документов, состоящих из паспорта, выписки из ЕГРН, справки о составе семьи, технического паспорта, при необходимости разрешения супруга на продажу, а также правоустанавливающего документа на квартиру — предыдущего договора купли-продажи, дарственной, свидетельства о праве на наследство. Специалисты отметили, что указание в объявлении о том, что все документы уже имеются на руках, значительно увеличивает шансы на скорую продажу. Отдельным преимуществом станет снятие прописанных в квартире жильцов с регистрационного учета, так как это важно для многих покупателей.

Третий фактор, влияющий на быструю продажу недвижимости, на который обратили внимание эксперты — чистота помещения, а также его привлекательный вид на фотографиях. Они посоветовали снимать квартиру днем при естественном свете, делая акцент на преимущества объекта — например, красивый вид из окна. Наконец, специалисты отметили важность доброжелательного и уважительного общения с потенциальными покупателями как в интернете, так и на живых показах помещения — это помогает им по достоинству оценить рассматриваемый для покупки вариант.

В августе россиянам раскрыли способ быстро сдать квартиру в аренду. Согласно результатам исследования, проведенного аналитиками «Яндекс Аренды», это удастся сделать, если цена на нее не завышена, а внутри присутствуют необходимая для жизни мебель и техника.