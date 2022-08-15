Россиянам раскрыли способ быстро сдать квартиру в аренду

«Яндекс Аренда»: для быстрой сдачи квартиры в ней должна быть мебель и техника

Быстрее всего сдать в аренду квартиру получится, если цена на нее не завышена, а внутри присутствуют необходимая для жизни мебель и техника. Способы удачно найти квартирантов раскрыли аналитики «Яндекс Аренды» в своем исследовании, пишут «Известия».

По данным специалистов, больше всего внимания арендаторы обращают на стоимость — фильтр «максимальная цена» в поиске устанавливает треть пользователей. Кроме того, россиянам важно время на дорогу от метро, наличие в квартире мебели и бытовой техники — эти критерии вошли в топ-пять самых популярных у будущих квартирантов. При этом из оборудования для арендаторов важнее всего холодильник и стиральная машина — ими интересуются примерно в два раза чаще, чем телевизором и посудомоечной машиной.

Другим популярным запросом квартирантов аналитики назвали возможность снимать жилье с домашними животными — этот фильтр также оказался в топе у аудитории «Яндекс Аренды». По данным сервиса, сейчас около 18 процентов арендаторов живут вместе с питомцами.

Помимо этого, быстрее арендуют благоустроенные квартиры. В компании отметили, что хороший ремонт помог сдать жилье за пять дней в 51 проценте случаев, а косметический — в 49 процентах. По словам аналитиков, квартиры с хорошим ремонтом чаще предпочитают семейные пары и одинокие люди, а варианты с косметическим ремонтом ради экономии выбирают те, кто снимает с друзьями.

Проще всего сдать «однушку» — 55 процентов квартир арендуют менее чем за пять дней. Специалисты связывают это с тем, что 61 процент пользователей сервиса живут одни или с парой. Второе место по популярности занимают студии, а третье — двухкомнатные квартиры. В «трешку» найти арендаторов сложнее всего — за пять дней сдается только 36 процентов лотов.

Ранее специалисты портала «Мир квартир» выяснили, что переехать в коммунальную квартиру в России стало дороже — средняя цена комнаты в стране выросла на 10 процентов с начала 2022 года. По данным аналитиков, подобные объекты подорожали в 61 из 70 крупнейших городов России, а подешевели лишь в девяти из них.