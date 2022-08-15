Переехать в коммуналку в России стало дороже

«Мир квартир»: цены на комнаты в коммунальных квартирах России выросли на 10 процентов

Переехать в коммунальную квартиру в России стало дороже — цены на комнаты в стране выросли в среднем на 10 процентов, до 1,07 миллиона рублей. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

По данным специалистов, подобные объекты подорожали в 61 из 70 крупнейших городов России, а подешевели лишь в девяти из них. Сильнее всего комнаты в коммуналках подорожали в Ставрополе — в среднем на 35 процентов, до 882,1 тысячи рублей. Второе место занял Барнаул с ростом цен на 32,2 процента, до 1,01 миллиона рублей. Замкнула тройку лидеров по увеличению стоимости комнат Казань — там они подорожали на 32,1 процента, до 2,02 миллиона рублей.

Ощутимо стоимость подобного жилья также выросла в Кирове (плюс 29,8 процента, до 608,7 тысячи рублей), Чите (плюс 29,1 процента, до 1,45 миллиона рублей), Владикавказе (плюс 27,8 процента, до 1,18 миллиона рублей), Владимире (плюс 24 процента, до 884,02 тысячи рублей), Улан-Удэ (плюс 23,4 процента, до 843,28 тысячи рублей), Мурманске (плюс 22,8 процента, до 1,02 миллиона рублей) и Белгороде (плюс 22 процента, 1,3 миллиона рублей).

В Москве с начала года комнаты на вторичном рынке подорожали на 21,7 процента, до 4,99 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге — на 13,2 процента, до 3,04 миллиона рублей. По прогнозам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, несмотря на замедление роста цен на готовые квартиры, комнаты продолжат дорожать, так как остаются самым доступным вариантом жилья.

При этом сильнее всего подешевели комнаты в Ленинградской области (минус 14,8 процента, до 1,17 миллиона рублей), в Махачкале (минус 13,5 процента, до 1,26 миллиона рублей), Волжском (минус 5,5 процента, до 498,9 тысячи рублей), Иванове (минус 4,5 процента, до 592,18 тысячи рублей), Туле (минус 2,4 процента, до 1 миллиона рублей), Ростове-на-Дону (минус 2 процента, до 848,16 тысячи рублей), Подмосковье (минус 0,8 процента, до 1,55 миллиона рублей), Нижнем Тагиле (минус 0,7 процента, до 435 тысяч рублей) и Тольятти (минус 0,3 процента, до 513 тысяч рублей).

Ранее аналитики ЦИАН назвали мегаполисы России, которые обогнали Москву по росту цен на новостройки. Лидерами рейтинга оказались Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Сильнее, чем в столице, первичное жилье также подорожало в Челябинске и Перми. Сама Москва заняла в рейтинге 14 место.