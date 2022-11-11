Москвичи потеряли интерес к одному типу недвижимости

Спрос на покупку апартаментов в Москве за год упал на 31 процент

За период с января по сентябрь 2022 года спрос на приобретение апартаментов в Москве оказался на 31,38 процента ниже, чем в аналогичный период 2021 года. О том, что москвичи потеряли интерес к этому типу недвижимости, сообщили эксперты инвестиционно-финансовой компании (ИФК) «Сделка». Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

Количество обращений, связанных с покупкой апартаментов в столице, в сентябре текущего года уменьшилось на 25,8 процента относительно августа. Специалисты отметили, что отрицательная динамика параметра не наблюдалась с мая 2022 года. Кроме того, снижение показателя в сентябре стало самым крупным начиная с февраля 2022-го — тогда спрос на их приобретение упал на 27,54 процента по сравнению с январем.

По словам руководителя отдела продаж компании «Сделка» Ивана Сухова, снижение спроса на апартаменты соотносится с общим трендом, наблюдаемым на рынке. Эксперт отметил, что в основном их приобретают для инвестиции и за наличные деньги, однако многие инвесторы в данный момент заняли выжидательную позицию до момента стабилизации рынка и стараются не тратить деньги. При этом некоторые граждане продолжают покупать апартаменты для проживания или с расчетом на сдачу в аренду. «На мой взгляд, инвестиции в эти объекты имеют финансовый смысл практически во всех обдуманных сделках», — заключил Сухов.

В ноябре нынешнего года на первичном рынке Москвы застройщики продают 7,2 тысячи апартаментов. Большая часть из них представляет собой апартаменты-студии — 2,49 тысячи лотов. Наименьший объем предложения зафиксирован в сегменте многокомнатных объектов — их в столице представлено всего 160.

В ноябре эксперты портала Arendator.ru пришли к выводу, что жители Подмосковья охладели к покупке апартаментов. По их данным, число сделок с ними в Московской области в период с января по сентябрь 2022 года сократилось на 21,5 процента относительно аналогичного периода в 2021 году.