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19:58, 9 ноября 2022Среда обитания

Жители Подмосковья охладели к покупке одного типа недвижимости

Число сделок с апартаментами в Подмосковье за девять месяцев сократилось на 21,5 процента

Фото: deborah cortelazzi / Unsplash

Число сделок с апартаментами в Подмосковье в период с января по сентябрь 2022 года сократилось на 21,5 процента относительно аналогичного периода в 2021 году. О том, что жители региона охладели к покупке этого типа недвижимости, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Arendator.ru.

За первые девять месяцев нынешнего года в Подмосковье было продано 1,2 тысячи апартаментов, а в аналогичный период 2021 года — 1,5 тысячи. Потери в выручке по сравнению с предыдущим годом составили 1,2 миллиарда рублей, или 12,8 процента. При этом средняя стоимость квадратного метра в апартаменте за год выросла на 15,8 процента, до 194,8 тысячи рублей.

По словам специалистов, снижение спроса на апартаменты произошло из-за недостатка нового предложения. За последний год в Московской области в эксплуатацию ввели 15 корпусов, семь из которых содержат менее 100 лотов. Общее количество апартаментов в новых апарт-комплексах составляет 3,2 тысячи юнитов.

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Кроме того, спрос на апартаменты упал из-за концентрации ипотечной активности банков и застройщиков на «классических» квартирах. Если в 2022 году благодаря заемным средствам финансировалось 44,2 процента от всех приобретенных в Подмосковье апартаментов, то в аналогичные месяцы 2021-го этот показатель составлял 55,5 процента. Несмотря на общую отрицательную динамику, продажи апартаментов в Подмосковье стоимостью от 10 миллионов рублей за год выросли на 37,4 процента, до 213 лотов.

В ноябре стало известно, что петербуржцы также потеряли интерес к покупке апартаментов. Согласно исследованию специалистов консалтинговой компании Maris, число сделок с апартаментами в городе в период с января по сентябрь 2022 года оказалось на 40,4 процента ниже, чем за девять месяцев 2021 года.

Полина Кислицына
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