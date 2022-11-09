Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:01, 9 ноября 2022Среда обитания

Петербуржцы потеряли интерес к покупке одного типа недвижимости

Maris: спрос на апартаменты в Петербурге упал на 40,4 процента за девять месяцев

Фото: Михаил Куравлев / Михаил Куравлев

Число сделок с апартаментами в Петербурге в период с января по сентябрь 2022 года оказалось на 40,4 процента ниже, чем за девять месяцев 2021 года, достигнув 2,3 тысячи. О том, что жители города потеряли интерес к покупке одного типа недвижимости, говорится в исследовании консалтинговой компании Maris, сообщил «Интерфакс».

Согласно данным экспертов, среди основных причин снижения показателей — нестабильная экономическая ситуация и снижение спроса на ипотеку. Всего на конец сентября в Петербурге апартаменты продавались в 92 апарт-комплексах, в которых были расположены 27,8 тысячи объектов. С начала текущего года в эксплуатацию ввели 17 апарт-комплексов на 6 тысяч юнитов, при этом большая часть из них находилась в Московском и Выборгском районах города.

Лидерами по числу строящихся апартаментов специалисты назвали Невский и Московский районы города. Там на разных стадиях строительства расположены апарт-комплексы в общей сложности практически на 19,6 тысячи лотов, или более 770 тысяч квадратных метров недвижимости. До конца года в эксплуатацию в Петербурге планируют ввести более 4,4 тысячи юнитов в 17 комплексах.

Ранее стало известно, что в десятом месяце 2022 года москвичи резко потеряли интерес к квартирам в новостройках. По данным Dataflat, спрос на этот тип жилья в старых границах столицы снизился на 43 процента по сравнению с сентябрем.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
Беременная певица Ханна ответила на вопрос про пол ребенка
Стало известно о решении Путина не ехать на саммит G20
Росавиация проверит состояние около 600 иностранных самолетов до конца года
В России высказались о важности переговоров с США
Заживо сжегших пенсионера двоих россиян приговорили к длительным срокам
Петербуржцы потеряли интерес к покупке одного типа недвижимости
Психолог разоблачила трюки экстрасенсов
Власти приграничного региона сообщили об очередном обстреле ВСУ
Захарова заявила о расколе США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.