В России создадут платформу для массового выпуска спутников

ИСС: в России создадут платформу для выпуска до 50 спутников в год

В России создадут платформу, позволяющую наладить массовый выпуск космических аппаратов. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор «Информационных спутниковых систем» (ИСС) Евгений Нестеров.

По его словам, конвейерная сборка позволит наладить выпуск до 50 спутников в год. Соответствующие мероприятия ведутся в рамках научно-исследовательской работы «Типоряд».

«В рамках данной работы реализована концепция модульного построения космической платформы. Каждый модуль в отдельности представляет собой подсистему — платформу, а также функционально и конструктивно обособленный узел, который имеет четко определенные механические, электрические и тепловые интерфейсы», — сказал руководитель.

Нестеров добавил, что «в рамках поточного изготовления платформ модули проходят минимально необходимый (выборочные проверки) объем проверок и поступают на участок конвейерной сборки». «Данная технология позволит создавать около 50 спутников связи массой 500 — 1000 килограмм в год», — отметил гендиректор.

По его словам, эту технологию планируется использовать при создании космических аппаратов «Скиф», «Гонец-М1» и перспективных «Глонассов».

В октябре генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи.