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18:35, 11 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли пригород Новой Каховки

Глава администрации Новой Каховки Леонтьев заявил об обстрелах пригорода ВСУ

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пригород Новой Каховки. Об этом заявил глава администрации города Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

«Сейчас обстреляли населенный пункт Корсунка, пригород Новой Каховки. Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи», — сообщил он. Как утверждает Леонтьев, украинские бойцы вели обстрел из артиллерийских систем.

Ранее ВСУ наносили удары по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Представитель администрации города Руслан Агаев отметил, что усилилась интенсивность обстрелов. По его словам, украинские военные пытаются обесточить населенный пункт, чтобы усложнить людям жизнь. Также сообщалось о взрывах в Новой Каховке.

Днем 11 ноября российские журналисты подтвердили, что мост через гидроэлектростанцию был подорван. «Об этом [подрыве моста] рассказали наши товарищи, переправлявшиеся ночью на левый берег», — говорится в сообщении Telegram-канала «Военкоры Русской весны».

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Кристина Есикова
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