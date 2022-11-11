РИА Новости: в Новой Каховке произошло около пяти взрывов

В Новой Каховке произошло около пяти взрывов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). При этом официального подтверждения пока нет. Уточняется, что в небе, облачном в это время, не были видны следы противоракет ПВО, однако были слышны звуки взрывов в воздухе.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность обстрелов Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), а также гражданской инфраструктуры Новой Каховки. Представитель администрации города Руслан Агаев заявил, что украинские бойцы пытаются обесточить населенный пункт, чтобы усложнить людям жизнь.

Днем 11 ноября российские журналисты подтвердили, что мост через Каховскую ГЭС был подорван. «Об этом [подрыве моста] рассказали наши товарищи, переправлявшиеся ночью на левый берег», — говорится в сообщении Telegram-канала «Военкоры Русской весны». 24 октября глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ выпустили 19 ракет HIMARS по городу, три из которых попали в станцию.

