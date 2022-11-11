Грузинский футболист подорожал на 44 миллиона евро после ухода из РПЛ

Стоимость грузинского игрока Кварацхелии после ухода из РПЛ выросла на 44 миллиона евро

Стоимость полузащитника «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии составляет 60 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте Transfermarkt, который обновил данные 11 ноября.

В декабре 2021-го, когда хавбек выступал за казанский «Рубин», его стоимость оценивалась в 16 миллионов евро. Таким образом, он подорожал на 44 миллиона.

Грузинский полузащитник в нынешнем сезоне провел в составе «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач. 9 сентября Кварацхелию признали лучшим футболистом месяца в чемпионате Италии.

21-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» 1 июля из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. В марте «Рубин» продал его грузинской команде за 8 миллионов.