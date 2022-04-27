Покинувший «Рубин» грузинский футболист перейдет в итальянский клуб

Покинувший «Рубин» грузинский футболист Кварацхелия летом перейдет в итальянский «Наполи»

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия, выступавший за казанский «Рубин», перейдет в итальянский клуб «Наполи». Об этом сообщает Area Napoli.

Трансфер подтвердил президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. Отмечается, что переход произойдет летом.

23 марта стало известно, что Кварацхелия покинул «Рубин», контракт с которым был рассчитан до 2024 года, и подписал соглашение с «Динамо Батуми». Отмечалось, что 21-летний полузащитник отказался возвращаться в Россию из Грузии после получения угроз в адрес его семьи.

7 марта Международная федерация футбола разрешила легионерам Российской премьер-лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могли подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. После истечения срока новых контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.