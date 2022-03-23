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Грузинский футболист отказался возвращаться в клуб РПЛ

Грузинский футболист Кварацхелия покинул «Рубин» и подписал контракт с «Динамо Батуми»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Грузинский футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия подписал контракт с «Динамо Батуми». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на сборную Грузии.

По информации источника, Кварацхелия покинул «Рубин», контракт с которым был рассчитан до 2024 года, и вернулся на родину. Сроки действия соглашения с грузинской командой не уточняются.

21 марта «Матч ТВ» сообщил, что в адрес семьи Кварацхелии поступают угрозы из-за его выступлений за российский клуб. Отмечалось, что 21-летний полузащитник отказывается возвращаться в Россию после выступления за сборную Грузии.

7 марта Международная федерация футбола разрешила легионерам Российской премьер-лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. После истечения срока новых контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.

Анастасия Борисова
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