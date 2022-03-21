Стало известно о поступающих в адрес грузинского футболиста «Рубина» угрозах

«Матч ТВ» сообщил об угрозах, поступающих семье футболиста «Рубина» Кварацхелии

В адрес семьи грузинского футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелии поступают угрозы из-за его выступлений за российский клуб. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Источник сообщил, что 21-летний полузащитник не вернется в Россию после выступления за сборную Грузии. В пресс-службе казанской команды ситуацию не комментируют.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, где забил два мяча и отдал пять результативных передач.

7 марта Международная федерация футбола разрешила легионерам Российской премьер-лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. После истечения срока новых контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.