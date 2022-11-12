Азербайджан опроверг информацию об обстреле армянских позиций
Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянских позиций на границе. Об этом сообщает РИА Новости.
12 ноября Ереван обвинил Баку в обстреле армянских позиций на границе. По данным ведомства, 12 ноября с 18:00 до 19:00 (с 17:00 до 18:00 по московскому времени) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия.
«Распространенная Минобороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии по подразделениям противоположной стороны (...) не соответствует действительности», — отметили в азербайджанском ведомстве.
2 ноября Москва и Баку отказали Еревану в подписании документа о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Пашинян предложил закрепить на бумаге продление мандата, его инициативу не приняли.