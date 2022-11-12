Азербайджан опроверг информацию об обстреле армянских позиций

Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянских позиций на границе

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянских позиций на границе. Об этом сообщает РИА Новости.

12 ноября Ереван обвинил Баку в обстреле армянских позиций на границе. По данным ведомства, 12 ноября с 18:00 до 19:00 (с 17:00 до 18:00 по московскому времени) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия.

«Распространенная Минобороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии по подразделениям противоположной стороны (...) не соответствует действительности», — отметили в азербайджанском ведомстве.

2 ноября Москва и Баку отказали Еревану в подписании документа о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Пашинян предложил закрепить на бумаге продление мандата, его инициативу не приняли.