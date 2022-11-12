Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:20, 12 ноября 2022Бывший СССР

Азербайджан опроверг информацию об обстреле армянских позиций

Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянских позиций на границе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянских позиций на границе. Об этом сообщает РИА Новости.

12 ноября Ереван обвинил Баку в обстреле армянских позиций на границе. По данным ведомства, 12 ноября с 18:00 до 19:00 (с 17:00 до 18:00 по московскому времени) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия.

«Распространенная Минобороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии по подразделениям противоположной стороны (...) не соответствует действительности», — отметили в азербайджанском ведомстве.

2 ноября Москва и Баку отказали Еревану в подписании документа о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Пашинян предложил закрепить на бумаге продление мандата, его инициативу не приняли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Путин созвонился с президентом Ирана
Украина передала ЛНР тело военнослужащего со следами пыток
Михалков счел требования к участникам «Оскара» невозможными для российского кино
Раскрыт адрес дома с шестью надстроенными этажами в Москве
Девять человек пострадали во время полета на воздушном шаре
Азербайджан опроверг информацию об обстреле армянских позиций
Юрист предупредила о нюансах утепления квартиры изнутри
Еще одна российская гимнастка сменила спортивное гражданство
Рогозин заявил о поставках современного вооружения в зону спецоперации
Эрдоган заявил о планах превратить Турцию в международный газовый хаб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.