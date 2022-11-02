Россия и Азербайджан отказали Армении в документе о миротворцах

Премьер Армении Пашинян: Москва не захотела закрепить присутствие миротворцев документом

Россия и Азербайджан отказали Армении в подписании документа о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Его слова передает «Интерфакс».

По истечении пяти лет мандат российского миротворческого корпуса продляется автоматически, если ни одна из сторон не возражает. При этом Пашинян на саммите в Сочи 31 октября предложил подписать документ, который бы закреплял продление срока пребывания контингента.

«Было предложение закрепить на бумаге продление мандата. Предложение не было принято, но это, уверен, стало вопросом повестки», — заявил Пашинян в парламенте Армении.

Ранее стало известно, что Ереван согласен с предложением Москвы оставить вопрос определения статуса Нагорного Карабаха следующим поколениям.