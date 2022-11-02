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10:24, 2 ноября 2022Бывший СССР

Армения согласилась оставить Нагорный Карабах будущим поколениям

Лидер Армении Пашинян согласился с предложением России оставить статус Карабаха на будущее

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россия предложила оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, и Армения согласна с этим, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

Как заметил Пашинян, Москва выступила с инициативой отложить решение вопроса статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок, объясняя это тем, что сейчас невозможно найти компромисс между Арменией и Азербайджаном.

«Насколько политика правительства Армении соответствует этому видению? Должен сказать, что на сто процентов соответствует», — заявил Пашинян в армянском парламенте.

По мнению армянского премьера есть три компонента в решении проблемы Нагорного Карабаха: его безопасность, права армян непризнанной республики и его статус. Последний элемент армянская сторона согласилась отложить ввиду того, что его выполнение «приведет к неизбежному кризису».

Ранее посол России в Армении Сергей Копыркин предложил оставить вопрос определения статуса Нагорного Карабаха следующим поколениям. По его словам, статус непризнанной республики будет определен, когда сформируется условие «приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса».

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