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10:51, 1 ноября 2022Бывший СССР

Вопрос статуса Нагорного Карабаха предложили оставить следующим поколениям

Посол России Копыркин предложил оставить вопрос статуса Карабаха следующим поколениям

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Посол России в Армении Сергей Копыркин предложил оставить вопрос определения статуса Нагорного Карабаха следующим поколениям. Его цитирует ТАСС.

По его словам, статус Карабаха будет определен, когда сформируется условие «приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса».

«Но, разумеется, и об этом говорил наш президент на Валдайском форуме, это должен быть продукт между Арменией и Азербайджаном», — добавил Копыркин.

31 октября было обнародовано совместное заявление президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Нагорному Карабаху. Лидеры подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

Президент России пообещал, что Россия будет делать все, чтобы окончательно урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном.

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Алиса Реброва
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