Путин пообещал помощь в урегулировании между Арменией и Азербайджаном

Путин: Россия будет делать все для урегулирования между Арменией и Азербайджаном

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия будет делать все, чтобы окончательное урегулирование между Арменией и Азербайджаном было достигнуто. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто», — заявил Путин по итогам переговоров.

Ранее Владимир Путин сообщил о согласовании с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым совместного заявления по Нагорному Карабаху. По его словам, согласовать удалось не все, «некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста».

Трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе состоялся в Сочи в понедельник, 31 октября. Встреча проходила в санатории «Русь» за закрытыми дверями.